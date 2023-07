Inaugurato il parcheggio di Aquilea "Un’opera che attendevamo da anni"

Ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco Mario Pardini e dell’assessore ai paesi Fabio Barsanti (nella foto di Alcide), si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del parcheggio da 12 posti auto ad Aquilea e dell’area di attesa della popolazione in caso di emergenza.

Il Comitato paesano di Aquilea e l’associazione Sagra della zuppa "ringraziano il sindaco Pardini e l’assessore Barsanti che sfidando la calura ha voluto tagliare il nastro e inaugurare il parcheggio atteso da anni dalla popolazione di Aquilea. E un’opera che andrà completata con l’illuminazione e con l’installazione di una collonina per la ricarica elettrica, molto richiesta". "L’occasione conviviale – aggiungono – ci ha permesso di illustrare al sindaco le criticità ancora da sanare e in parte già avviate, sviluppate dal comitato del paese in questi anni. Le criticità sono: il completamento della rete fognaria; lo sviluppo di una comunità energetica, la realizzazione di una nuova sede fissa per lo sviluppo del paese. Il completamento di questi progetti renderebbe più attrattivo il paese di Aquilea, dando continuità agli sforzi e sacrifici fatti fino ad oggi".