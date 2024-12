Inaugurato il parcheggio “Ciampi“

Inaugurato a Castelnuovo, alla presenza tra gli altri anche del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessore regionale Stefano Baccelli, un nuovo grande parcheggio gratuito e strategico, che servirà il teatro cittadino e il centro storico. Il parcheggio sarà intitolato all’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. "Questo parcheggio - ha detto Giani - è fondamentale per Castelnuovo perché aumenta in maniera importante l’accessibilità di un centro storico di grande pregio. Sono fiero del fatto che questa infrastruttura sia stata realizzata grazie alla legge 11 del 2021, una delle prime che ho voluto dopo la mia elezione da presidente per favorire la realizzazione di parcheggi, opere che migliorano nel concreto la vita delle comunità".