Inaugurata l'opera in marmo di Carrara "Madre Terra" a Castiglione Garfagnana

"Bellissima, semplice, efficace, dal grande impatto emotivo e visivo, oltre che espressione di un mondo che rappresenta le radici più profonde e autentiche delle comunità locali".

Questi solo alcuni degli aggettivi utilizzati dai tanti intervenuti all’inaugurazione dell’opera in marmo di Carrara “Madre Terra“.

Omaggio al contadino della Garfagnana, dell’artista Nicola Domenici. Donata al comune di Castiglione Garfagnana dai Lions Club Garfagnana, con il supporto di molti sponsor che ne hanno da subito approvato il progetto, è stata collocata dall’amministrazione nel nuovo parcheggio alle porte del borgo medievale di fronte al Torrione della Brunella e inaugurata nel pomeriggio di sabato scorso.

"La nostra amministrazione comunale è onorata per questa importate istallazione dell’artista Nicola Domenici – ha dichiarato Roberto Tamagnini, consigliere delle politiche culturali di Castiglione di Garfagnana – . Per noi l’arte è prioritaria, l’arte intesa come motore di crescita spirituale, oltre che economica. Ospitare nel nostro Borgo l’opera "Madre Terra" rappresenta uno sguardo al passato, al mondo contadino, alla natura e a quella cultura rurale che è stata alla base della nostra crescita. Uno sguardo indietro per proiettarsi verso un futuro sostenibile, fatto di rispetto verso la natura e le nostre tradizioni. L’arte come messaggio alle nuove generazioni e come attrattiva turistica, valorizzazione e fruizione del nostro patrimonio".

"Ringraziamo tutti i soggetti intervenuti per la realizzazione di questa installazione - ha concluso -, con particolare attenzione al Lions Club Garfagnana, al suo presidente Maurizio Lunardi e all’artista Domenici per la sua splendida creazione".

Fio. Co.