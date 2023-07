Inaugurata la sede della Croce Rossa di Lucca, elogi ai volontari e ai giovani dirigenti

Cristiano Consorti

Cci sono realtà – come la Croce Rossa – che di diritto dovrebbero avere una sede. Eppure il Comitato di Lucca solo ora, ma per fortuna il gran giorno è arrivato, festeggia l’inaugurazione di una vera sede in muratura con un notevole spazio a disposizione e ampio parcheggio. Merito sicuramente di una forte collaborazione che va anche al di là della sola Croce Rossa lucchese, anche se oggi, permetteteci, vogliamo elogiare per questo risultato non solo gli Enti, ma chi ha lavorato alacremente affinché diventasse realtà: i tanti volontari come anche gli organi direttivi costituiti, e questo è un merito in più, da giovani, come Fabio Bocca e Giuseppe Lembo solo per citarne due.