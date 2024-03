Inaugurata la sala delle feste dopo il restauro da 200mila euro

Inaugurata ieri la Sala delle Feste a Borgo a Mozzano dopo la sua riqualificazione. La struttura, da anni punto di riferimento per la vita comunitaria, ha subito una serie di interventi del valore complessivo di circa 200mila euro, che hanno interessato il tetto, il sistema di riscaldamento, le finestre, gli intonaci, i servizi igienici e gli spazi esterni.

“Gli interventi sono di grande rilevanza, poiché trasformano la Sala delle Feste in un luogo ancora più moderno e funzionale, sempre più centrale per la vita della nostra comunità e oltre – dice il sindaco Patrizio Andreuccetti – I fondi sono arrivati dall’Europa, sono passati dalla Regione e grazie all’Unione dei Comuni sono arrivati sul nostro territorio. Questi fondi fanno parte del progetto ‘Abitare la Valle del Serchio’, che vedrà anche interventi per banda e ambulatori medici a Valdottavo e al Circolo di Partigliano”.

Presenti studenti e studentesse delle scuole medie e l’Itt.