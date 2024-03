Inaugurata la panchina rossa dell’Isi Garfagnana

Si è tenuta, nella mattinata dell’8 marzo, nella sede di via XX Aprile l’inaugurazione della prima panchina rossa dell’Isi Garfagnana. Per volontà ed interessamento del gruppo dei Peer educator e dei rappresentanti di Istituto, la panchina è stata realizzata col prezioso aiuto di Giuliano Bellari, con materiale di recupero, dipinta di rosso e vi è stata apposta la targhetta di riconoscimento del Centro Anti Violenza di zona. Alla cerimonia hanno presenziato il vicesindaco e assessore all’Istruzione Chiara Bechelli, il consigliere provinciale con delega alla scuola Andrea Carrari, gli assessori comunali Patricia Tolaini e Ilaria Pellegrini, le dottoresse del Consultorio e le rappresentanti del Centro Anti Violenza Non ti scordar di Te.