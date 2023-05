Inaugurata la nuova sede dell’Auser

"Un mondo multiforme e multicolore che abbiamo l’onore di dipingere insieme!". Con queste parole Gemma Fazzi, presidente Auser Bagni di Lucca, ha sintetizzato l’attività dell’associazione svolta a favore delle persone deboli della comunità, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede al Capoluogo, concessa dal dottor Serafino Viviani. Anche il taglio del nastro avvenuto insieme al sindaco Paolo Michelini (nella foto) è una sottolineatura di questo intento solidale che unisce tutta la comunità locale intorno all’Auser e i suoi dieci anni di esistenza. In questo contesto non poteva mancare la Parrocchia di Bagni di Lucca, con il parroco don Raffaello Giusti, che ha evidenziato il percorso educativo dell’associazione, con decine di volontari attivi nel produrre solidarietà sociale e nel contempo a far da pungolo per far conoscere la realtà di un’ingiustizia profondamente diffusa nella società che deve porsi l’esigenza di cambiare in meglio.

Ha portato la sua testimonianza di solidarietà anche Alessandro Ghionzoli presidente di “Partecipazione e Sviluppo“, che opera nell’ambito dell’accoglienza. Presenti anche tutti i componenti della giunta comunale, per la quale è intervenuta l’assessore al Sociale, Maria Barsellotti, e tanti volontari che prestano la loro opera nei vari settori dell’assistenza. Presente anche il presidente territoriale Auser di Lucca Stefano Rossellini. Il sindaco ha rimarcato la collaborazione che contraddistingue il rapporto fra l’Auser e il servizio sociale del Comune. Gemma Fazzi ha illustrato a grandi linee il progetto che sostiene le persone in difficoltà non solo con la distribuzione del cibo, ma anche con la consegna di abiti e di tutto quello che può essere utile. L’Auser ha ben 7 negozi solidali che costituiscono un centro di riuso diffuso sul territorio. Una rete di solidarietà che coinvolge con i volontari e i cittadini i gruppi Caritas, la San Vincenzo e la Croce Rossa.

Marco Nicoli