Inaugurata la nuova ambulanza

Una comunità in festa per salutare la nuova ambulanza di tipo A, ovvero da utilizzare per i servizi del 118 di emergenza, che grazie ai volontari della Misericordia arricchirà la dotazione del sistema del 118 in Garfagnana. In particolare la novità tecnologica del "vano a pressione negativa" basata sull’immissione all’interno di aria sanificata per la sicurezza anche degli operatori sanitari.

Il volontariato cresce anche attraverso l’innovazione e l’ammodernamento dei propri mezzi, garantendo sicurezza ed efficienza nelle emergenze. Dopo la messa celebrata dal correttore provinciale delle Confratenite di Misericordia Don Damiano Pacini e dal parroco di Camporgiano don Jean Damascene Mugiraneza, il folto gruppo dei presenti, accompagnato dalle note della Filarmonica Mascagni, diretta dal maestro Giulio Luccarini, si è trasferito in piazza San Giacomo ai piedi della Rocca Estense, per l’inaugurazione con la benedizione e il taglio del nastro, effettuato dalla volontaria Assuntina Peretti Rossi, della nuova ambulanza, un Volkswagen Transporter, acquistata ed allestita grazie anche al determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La Misericordia è una bella realtà per la Garfagnana, fondamentale il suo ruolo per il 118 ed è formata da tanti giovani. Sono intervenuti il Governatore della Misericordia Sergio Orlandi, il responsabile operativo della stessa Augusto Fontanini, il sindaco Francesco Pifferi, il consigliere regionale Mario Puppa, il Governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano Gabriele Brunini, la responsabile del Coordinamento Misericordie lucchesi Maria Carla Andreozzi. Dino Magistrelli