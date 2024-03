Inaugurata la mostra di Samuele Atzori e Sonia Squillaci

Quattro mani per una mostra: è stata inaugurata al museo Athena di via Carlo Piaggia, a Capannori, la mostra che vede le opere di due artisti: Samuele Atzori e Sonia Squillaci. Giovani ed emergenti, vivono e lavorano nella Piana lucchese. "Impronunciabile" è il titolo dell’esposizione che ruota attorno ad una tematica difficile da affrontare: l’introversione. Le opere di Atzori e Squillaci, che intendono aprire un varco nell’incomprensione, si trovano a dover rispondere a una domanda, che è un po’ il leitmotiv della mostra e che si esprime anche nella scelta del titolo: come può un introverso dare voce alla silenziosa categoria a cui appartiene? Come comunicare qualcosa che per propria natura si esprime mal volentieri a voce? La risposta (rigorosamente non parlata) spetterà agli artisti, attraverso le loro opere. Samuele Atzori infatti utilizza i manichini come muti portavoce delle sue riflessioni; mentre Sonia Squillaci lavora con la "materia", stimolando vista, tatto e udito. La mostra resterà aperta fino al 6 aprile.