Inaugura “Zoetica“, la personale della scultrice Giulia Santarini

Inaugura domani, alle ore 18, al Palazzo delle Esposizioni (in piazza San Marino ospita n 7) la mostra dal titolo “Zoetica” della scultrice lucchese Giulia Santarini, a cura di Alessandro Romanini. Un’iniziativa che si colloca nell’ambito dell’approfondimento e della riscoperta di personalità degli artisti e personalità del territorio lucchese che la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo portano avanti con grande soddisfazione già da alcuni anni.

Giulia Santarini, lucchese di nascita e di appartenenza, vuole presentare alla città il suo “bestiario contemporaneo”, uno sguardo sul mondo animale e un’analisi sui suoi comportamenti in natura, atto a mettere in luce valori universali a cui l’uomo dovrebbe ispirarsi. Esseri che si muovono in gruppo in una dimensione comunitaria che li rende un monito al nostro individualismo, superando il concetto di distinzione e favorendo quello di appartenenza. Nove opere realizzate con materiali anche di recupero in cui il movimento mette in atto il concetto a cui si vuole dare luce nella rappresentazione, osservando, con analisi critica, l’influenza che l’uomo ha su gli equilibri naturali.

La mostra, che presenta una quindicina di opere, sarà corredata da un dettagliato catalogo edito da Maria Pacini Fazzi, accompagnato dal testo del curatore e resterà visitabile con ingresso gratuito, dal martedì alla domenica con orario 15 /19. La mostra resterà aperta e visitabile fino al 2 marzo al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino.