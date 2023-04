In vista le notifiche digitali Il Comune vuole essere più smart

Il Comune diventa più smart. Parteciperà infatti all’avviso pubblico per entrare nella piattaforma delle notifiche digitali, progetto finanziato dall’UE con fondi Next Generation, Pnrr. L’affidamento per l’applicazione pratica è alla ditta Maggioli, che collabora con molte polizie municipali d’Italia. I cittadini potranno accedere all’atto notificato direttamente dal proprio dispositivo, in qualsiasi luogo e momento. Per quanti vorranno continuare ad affidarsi ai metodi tradizionali di notifica e ricezione, la piattaforma assicurerà l’invio delle comunicazioni anche in formato cartaceo presso punti fisici. Un sistema più efficiente e sicuro di invio delle comunicazioni. Diminuisce l’incertezza della reperibilità dei destinatari e si riducono i tempi e i costi di gestione. Intanto il Comune provvederà all’acquisto di quattro dissuasori, per istituire un percorso pedonale in centro storico.

M.S.