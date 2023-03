In via Umberto I e via Roma torna il Mercatino del Riuso

Contro gli sprechi, a Borgo a Mozzano torna il Mercatino del Riuso. Domani, dalle 9.30 alle 18, l’appuntamento è in via Umberto I e via Roma con tanti banchi per vendere o scambiare gli oggetti che non si usano più. Promossa dall’associazione l’"Occhio del Riciclone", con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano, l’iniziativa sarà completata dal laboratorio creativo del riuso di "Scart’Arte". Oltre ai banchi di oggetti vintage, saranno presenti anche stand di artigianato e prodotti tipici. Inoltre, il Museo della Memoria resterà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 con possibilità di prenotarsi per visitare i bunker della Linea Gotica. Per partecipare alle visite guidate è possibile prenotarsi ai numeri 371.6909132 e 320.4403801. Per informazioni: [email protected]; 346.3625733; 333.6685910.

M.N.