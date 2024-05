In vendita la Toyota utilizzata dal Comune. Si parte da 17.800 euro

L’amministrazione comunale mette in vendita l’auto di rappresentanza, la Toyota Corolla, in quanto è stato attivato un noleggio a lungo termine per un autoveicolo da destinare alle missioni e trasferte di rappresentanza, ovvero per i fini istituzionali. L’operazione segue criteri di efficienza ed economicità. La vettura Toyota Corolla verrà dunque messa all’asta pubblica con il criterio delle offerte segrete e a rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta, che sarà di 17.800 euro. La data dell’asta sarà comunicata nei prossimi giorni attraverso un avviso pubblico.