In urologia balzo del 28%. Boom di interventi all’Asl si alleggeriscono le attese

Boom di interventi urologici nella nostra Asl. In particolare nel periodo gennaio-ottobre 2023 si è registrato sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest un aumento del 28%, rispetto al corrispondente periodo del 2019 (periodo pre-Covid), del volume degli interventi chirurgici urologici. Un incremento consistente, che consolida una tendenza già iniziata nel 2022, e che sta permettendo di migliorare le liste d’attesa in questo settore dell’Azienda. Entrando più nello specifico dei dati, in tutto l’anno 2019, prima dell’emergenza pandemica, erano stati eseguiti circa 3.770 interventi urologici in regime ordinario e Day surgery. Negli anni successivi la riduzione dell’attività chirurgica, che si è resa necessaria per il recupero di personale da dedicare all’assistenza dei pazienti affetti da Sars-Cov2, ha determinato una forte contrazione dell’attività operatoria ordinaria, che si è concentrata sugli interventi di patologia tumorale o comunque non procrastinabili. Ciò ha prodotto un inevitabile incremento dei pazienti in attesa di intervento.

Già dal 2022 – come spiega la direttrice generale Maria Letizia Casani (nella foto) – l’Asl ha messo in atto azioni finalizzate a ripristinare i volumi di attività chirurgica pre-pandemia, con un incremento dei volumi del 13% rispetto al 2019, con un numero di interventi eseguiti pari a circa 4.250.