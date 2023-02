In un anno sono sparite ben 263 attività

I dati sulla crescita del tessuto imprenditoriale per l’anno 2022 nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa registrano un tasso di crescita sempre positivo del rapporto natimortalità, ma si evidenzia un rallentamento rispetto al dato dell’anno precedente, questo è quanto emerge dall’analisi effettuata dall’ufficio studi della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest.

“Il denominatore comune nella dinamica di impresa 2022 nelle province di Lucca, Massa- Carrara e Pisa è il rallentamento, con una crescita che risulta addirittura uguale per tutti i territori e lievemente al di sotto rispetto a quella regionale e nazionale“, dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

“La perfetta omogeneità nella dinamica si rileva anche con riferimento ai settori economici gli stessi a crescere o frenare nelle tre province, alla forma giuridica di impresa con un aumento per le società di capitale, alla qualifica degli imprenditori con l’incremento delle imprese a conduzione straniera e l’ulteriore calo di quelle giovanili dovuto anche al progressivo assottigliamento della popolazione nelle classi di età più giovani“.

L’analisi dei dati evidenzia non solo la sintonia della dinamica imprenditorialità tra i territori delle tre province, ma anche quella con il dato rilevato a livello regionale e nazionale. “Il processo di rallentamento natimortalità delle imprese, dal quale si calcola il tasso di crescita del tessuto imprenditoriale dei territori - conclude Tamburini – è un fenomeno riscontrato non solo nei nostri territori, ma anche a livello toscano e italiano, quindi è la dimostrazione che ad incidere, sia in termini positivi che negativi, intervengano, in prevalenza, fattori generali in luogo di specificità locali”.

Ed ecco il dettaglio della nostra provincia secondo i dati rilevati da Movimprese, l’analisi statistica della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere ed elaborata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche - ISR.

Nel corso del 2022 il tessuto imprenditoriale lucchese ha mostrato un lieve rallentamento dei processi di natimortalità: le iscrizioni sono diminuite rispetto al 2021 (-64 imprese) fermandosi a 2.154 unità, ancora abbondantemente al disotto dei livelli pre-crisi, mentre le cessazioni non d’ufficio (1.943) sono tornate a crescere (+263 unità), anche per il progressivo esaurirsi delle misure di sostegno all’attività d’impresa e di sospensione delle situazioni di crisi. Il saldo imprenditoriale si è così attestato a +211 unità, per un tasso di crescita del +0,5%, un valore inferiore all’anno precedente ma migliore di quanto fatto segnare nel quinquennio 2016-2020.

Le imprese registrate in provincia si sono così portate a quota 42.653 a fine anno, valore che arriva a 52.420 considerando anche le unità locali presenti sul territorio. Delle imprese registrate a fine anno, 36.577 risultano attive, 3.748 inattive e 150 sospese; le imprese in scioglimento o liquidazione sono 1.515 mentre quelle con procedure concorsuali si fermano a 663. In Toscana la dinamica imprenditoriale è risultata poco migliore (+0,6%), mentre a livello nazionale la crescita è stata più sostenuta arrivando al +0,8%.