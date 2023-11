In tanti per l’addio a Giulietta Martinelli moglie di Brunello Fanini Ieri a Segromigno in Piano si è tenuto l'ultimo saluto a Giulietta Martinelli, 74 anni, moglie di Brunello Fanini, scomparsa dopo una lunga malattia. Presenti autorità, ex atlete e familiari. Giulietta riposerà accanto a Michela, figlia scomparsa nel 1994.