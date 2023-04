In tanti per assistere alla “Via Crucis Vivente“

E’ stata un’edizione della "Via Crucis Vivente" molto partecipata dal pubblico. Ancora una volta il paese di Ruota ha ospitato le tante persone salite alle pendici dei monti pisani per assistere alla manifestazione, con cui la comunità di Ruota ha commemorato e ricostruito il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sulla collina del Golgota a Gerusalemme. L’evento, promosso dall’associazione Presepe Vivente di Ruota 1990 insieme alla parrocchia è stato realizzato con il patrocinio del Comune. Nelle vie del paese, lo stesso che il 26 dicembre ospita una dei più grandi presepi viventi della Piana, è sfilato il corteo con i vari personaggi della Sacra Scrittura: Gesù, Pilato, la Maddalena, il Cireneo, Maria sua madre, le Pie donne, seguiti da una folla di persone in perfetto silenzio fino al Calvario, dove la crocifissione e la deposizione dalla Croce sono state scene particolarmente toccanti.