In scena il “Processo a Castruccio“. Il condottiero accusato dalle donne

Oggi alle 15.30, in Casermetta San Paolino (foto), sarà celebrato il “Processo a Castruccio Castracani, le Donne accusano il Duce di Lucca“. Un evento teatrale rivolto a tutti gli appassionati di storia e cultura organizzato dalle Contrade San Paolino, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Il Gabbiano e del Professor Daniele Zucconi. La rappresentazione, in costume storico, ripercorre il processo al condottiero da parte delle sue donne. La regia è affidata a Daniela Bertini, mentre i dialoghi sono tratti dal romanzo storico “L’Ombra della Pantera“ di Zucconi. Gli abiti storici, gentilmente forniti dalla Contrada San Paolino, aggiungeranno fascino e autenticità alla rappresentazione, ospitata nella sede dell’associazione sul baluardo San Paolino. Dopo lo spettacolo, i dialoghi tra il critico d’arte Davide Pugnana e l’autore Daniele Zucconi, moderato da Rudy Necciari, apriranno spazi per approfondire la storia e l’arte legate a questo affascinante periodo. Zucconi, già Ispettore della Polizia Municipale di Lucca, è docente universitario, storico, autore dell’altro romanzo di ambientazione medievale Il Filo e la Corda e del recente I due Angeli sulla vita di Caravaggio. L’ingresso è libero.