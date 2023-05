In Santa Caterina la retrospettiva fotografica dedicata a Ugo Conti

Successo per le iniziative fotografiche dell’associazione “WeLovePh“ che hanno animato lo scorso fine settimana nel centro storico, un’edizione speciale della manifestazione “WeLovePhoto&Light 2023“.

Sabato è stata inaugurata, in collaborazione con il Fotoclub Lucchese BFI, la splendida retrospettiva dedicata a un grande fotografo lucchese, Ugo Conti, scomparso un anno fa. La mostra (nella foto) è aperta sino al 21 maggio, nella Chiesina di Santa Caterina, in via del Crocifisso, con orario 16-19 (feriali) e 10-12; 16-19 (festivi). "Ugo Conti – sottolineano gli organizzatori – ci ha lasciato un tesoro, nelle più di 80 stampe, tutte originali. Vi si trova tutta la passione, la gioia di vivere, la conoscenza e la ricerca della luce".

Domenica alla biblioteca Agorà in piazza dei Servi, sono stati invece allestiti 4 tavoli di lettura con Alessandro Fruzzetti, Elena Bacchi, Orietta Bay e Roberto Evangelisti. L’appuntamento era collegato al progetto nazionale FIAF “Obiettivo Italia“ svoltosi in simultanea in duecento città, con i ritratti di tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio di domenica, nell’auditorium dell’Agorà, è stata poi la volta dell’attesa conferenza del fotografo Giuseppe Cardoni, dal titolo “Storie di uomini, Il reportage umanistico finalizzato alla realizzazione di progetti editoriali”. Una grande e apprezzata occasione di incontro con un fotografo che dagli anni ’70 si dedica alla fotografia di reportage in bianco e nero e ha fatto parte del Gruppo Fotografico Leica. Cardoni, autore di vari pubblicazioni, ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia in Italia che in Europa, sia per i reportage che per la street photography.