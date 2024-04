In San Michele domani evento Lions Lucca Host per costruire solidarietà

I Lions di tutto il mondo celebrano il Lions Day 2024 scendendo in piazza per far conoscere meglio al grande pubblico i service, le attività, le iniziative messe in campo a livello locale, nazionale e internazionale. A Lucca, il L.C. Lucca Host e il Leo Club Lucca, presenteranno alla cittadinanza il Progetto Slurp - “Benessere Psico fisico a partire dall’infanzia” In collaborazione con scuola materna Leone XII di S.Anna. La manifestazione vedrà la presenza della Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che per l’occasione allieterà i partecipanti con l’esecuzione di alcuni brani. L’evento che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Lucca che ringraziamo, è stato riconosciuto come service meritevole della patch “Costruttori di solidarietà 2023-2024”. L’evento è domani in piazza San Michele che dalle ore 10.30 si colorerà del giallo dei giubbini Lions solidali senza confini.