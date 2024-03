In San Cristoforo l’omaggio di Mauze a Battiato

Sul tema “ricerca spirituale”, si è inaugurata ieri nella della chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, la personale dell’avvocato Maurizio Zerini, presidente dell’unione cattolica artisti italiani (Ucai) in arte Mauze. Presenti all’evento diversi cittadini e personalità di Lucca e da altre città che hanno apprezzato i temi rappresentati e l’originalità espressiva della produzione pittorica contraddistinguibile dalla costante ricerca di informazione e conoscenza di ambiti inerenti la spiritualità con focus sulla geometria sacra e le origini delle varie religioni in particolare del cristianesimo.

Mauze, ispirandosi anche ai testi delle canzoni di Franco Battiato, ha trasformato i contenuti acquisiti nel suo viaggio spirituale, nei suoi quadri con grande enfasi per il colore e la simbologia nella forma surreale con connotati naif. L’evento artistico dal titolo “Il Pensiero si fa Colore”, realizzato con la collaborazione artistica dell’amico ed avvocato Fabrizio Bartelloni e con musiche eseguite al pianoforte da Nicola Luporini.

”Ho scelto Lucca per la mia prima personale per l’attenzione che la la città dà ad arte e cultura e in tutte le sue forme“, ha detto Zerini. L’evento, introdotto e presentato da Massimo Balzi Presidente del Circolo Filippo Mazzei, ha visto il saluto del Presidente di Ucai Lucca Francesca Bettaccini nonché l’assistente Ecclesiastico Suor Concetta Giordani sottolineando ambedue l’importanza dell’attività artistica di Zarrini.