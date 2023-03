In Regione e all’Asl per protestare C’è l’ipotesi di allestire dei pullman

La gente dell’alta Garfagnana si sta organizzando in vista di possibili manifestazioni di protesta circa il progetto dell’Asl nord ovest di riorganizzazione del servizio di 118 che ha sede presso la Misericordia di Piazza al Serchio. Intanto si è tenuto un partecipato e vivace incontro al Teatrino comunale di Piazza al Serchio per una prima fase informativa verso i cittadini dell’alta Garfagnana. Una riunione che ha fatto seguito al noto manifesto, appeso da ignoti negli spazi di solito riservati per l’affissione degli annunci mortuari, sui territori comunali di Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano, Minucciano, San Romano in Garfagnana, Vagli e Camporgiano. Il progetto Asl, in termini più pratici e diretti, prevede che il servizio 118 con medico a bordo venga sostituito con la presenza di un infermiere specializzato per l’emergenza urgenza. In pratica, non ci sarà più un medico.

"La riunione - spiegano i promotori Andreino Campoli e Iacopo Cassettai - , aveva lo scopo di iniziare un percorso di protesta spontaneo da parte dei cittadini che sono fermamente intenzionati a contrastare tale iniziativa che purtroppo, anche se a scopo sperimentale, è già parzialmente stata impostata da diversi mesi. Salvo per gli “addetti ai lavori“ tale progetto era sconosciuto. Pur non condividendo la forma a necrologio del manifesto, lo stesso è servito a smuovere la popolazione che si è dimostrata disponibile a portare avanti la protesta". Il sindaco di Piazza al Serchio, Andrea Carrari, su invito dell’organizzazione, ha fatto il punto in maniera esauriente e chiara della situazione attuale e circa il progetto dell’Asl. Ricordiamo che nei giorni scorsi i sindaci Carrari, Mariani, Poli, Pifferi, Reali e Lodovici hanno fatto sentire la loro voce contraria a tale progetto. "Gli incontri - aggiungono Campoli e Cassettai - per organizzare la protesta continueranno anche presso gli altri comuni interessati". Non è da escludere l’allestimento di un pullman di manifestanti per andare a Firenze in Regione e a Pisa presso la sede dell’Asl.

Dino Magistrelli