In quattromila alla Porcari Corre Arriva anche un gruppo di podisti dalle terre martoriate della Romagna

Un "serpentone" umano lungo le pendici della collina, fino alla sommità, con la mitica Torretta di segnalazione che sembrava fosse lì ad attendere gi oltre quattromila partecipanti.

Non chiamateli agonisti, però. Sì, certo, alcuni hanno approfittato per correre seriamente, magari battere il proprio record personale, ma per tutti gli altri è stata un bella passeggiata ludico motoria baciata dal sole, di questi tempi una fortuna.

E’ stata un successo la 37esima edizione della "Porcari corre" che ha visto famiglie intere in corteo, con il passeggino dei bambini piccoli, i nonni con gli adolescenti: un esempio concreto di inclusione e di aggregazione sociale.

Sono stati 80 i gruppi sportivi arrivati da tutta la Toscana e una delegazione di sette persone arrivate addirittura dalla Romagna, terra martoriata dal maltempo e dalle alluvioni che hanno raccontato cosa stanno vivendo.

Nonostante tuttto, sono voluti venire lo stesso: hanno sempre partecipato, ogni anno, alla Porcari Corre molto numerosi e pur con la tristezza nel cuore sono arrivati lo stesso.

Soddisfatto anche il sindaco, Leonardo Fornaciari: "Le nostre strade, i sentieri, i viottoli e la nostra collina La Torretta sono state spruzzate dai colori di ben 3746 persone. Grazie a tutti, ai partecipanti, agli sponsor, e all’Atletica Porcari nella persona del suo presidente Gino Diodati che non manca mai all’appello per far vivere alla nostra comunità una mattinata di allegria e che ci fa apprezzare le bellezze che ci circondano, fatto questo che appare scontato e che invece non lo è. L’appuntamento è per il 2024".

Massimo Stefanini