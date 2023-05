"In psichiatria si lavora con la paura" La Uil tuona e chiede soluzioni

L’aggressione avvenuta lo scorso 30 aprile all’interno del reparto di psichiatria del San Luca, ai danni di un infermiere, non è un caso isolato. Anzi. Episodi del genere sono all’ordine del giorno, o quasi. E a dirlo sono gli stessi operatori sanitari, nonché le forze dell’ordine che puntualmente intervengono a sedare le situazioni che si creano tra i corridoi del Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale. Ma sull’onda dell’omicidio di Barbara Capovani (la dottoressa colpita a morte il 21 aprile scorso a Pisa) dal quale sono trascorse solo poche settimane, la rilevanza aumenta inevitabilmente. E non solo a livello mediatico. I riflettori su casi simili si fanno più forti, così come gli interventi di sindacati, politici e istituzioni varie.

"Le recenti e tragiche notizie di cronaca non ci hanno insegnato nulla - affermano dalla Uil - e neppure hanno fatto scattare la molla nei sistemi di allerta all’interno dell’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest e così pochi giorni fa ci siamo ritrovati di fronte a una situazione surreale e pericolosissima per i lavoratori del reparto di psichiatria dell’ospedale San Luca". Dove un infermiere sarebbe stato strattonato e buttato a terra da due pazienti, di cui uno in lista d’attesa per essere ricoverato in una Rems, ovvero una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di cui si è sentito tanto parlare in questi giorni, e la cui disponibilità è molto limitata. L’operatore sanitario se l’è cavata con qualche trauma e meno di 7 giorni di prognosi.

"Una rissa vera e propria che solo per fortuna e per caso non si è conclusa nel peggiore dei modi. Ma ancora oggi, dopo decine di segnalazioni e incontri, ci troviamo a dover registrare un dipendente ferito e altri traumatizzati psicologicamente che hanno paura a tornare sul posto di lavoro". A denunciare la vicenda sono il segretario della Uil Fpl, Pietro Casciani, e il responsabile di zona del sindacato, Andrea Lunardi.

"La ricostruzione dei fatti è ancora imprecisa anche a causa dello stato di shock in cui si trovano i lavoratori testimoni - spiegano - A quanto pare i pazienti ricoverati in psichiatria a un certo punto sono entrati in uno stato di delirio creando il panico fra gli operatori e gli altri pazienti. Una vera e propria battaglia per fermarli che ha provocato danni materiali all’interno del reparto ma soprattutto danni fisici e psicologici ai lavoratori. Uno è stato colpito con violenza mentre gli altri hanno danni psicologici importanti: si va a lavorare con la paura, si torna a casa impauriti e timorosi di prendere servizio perché nonostante i tanti incontri e le tante promesse non si è fatto nulla. La cronaca ci dimostra come sia difficile lavorare in certi settori e quanto sia estremamente pericoloso lavorare per la cura di questi pazienti. E quanto avvenuto stavolta dalla prima sommaria ricostruzione è inverosimile per una struttura sanitaria: i pazienti sono riusciti a chiamare i familiari a casa i quali si sono poi presentati all’ingresso della struttura scavalcando la recinzione del giardino destinato a far trascorrere ai pazienti del reparto qualche ora all’aria aperta".

"Da lì sono arrivati fino alle porte di ingresso del reparto – continuano i sindacalisti -. Gli operatori sono scossi, impauriti e chiedono che si intervenga in maniera seria e decisa. L’intervento della vigilanza, non ha garantito l’incolumità dei lavoratori e dei pazienti. Serve – concludono – una verifica rapida, precisa e puntuale perché nessuno si sente al sicuro. Azioni concrete che riescano a tenere sotto controllo e gestire le situazioni più a rischio, con i pazienti più violenti e disagiati il cui numero sembra essere in crescita anche a causa dell’uso di sostanze stupefacenti moderne e pericolose”.