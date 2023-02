In progetto circa 24 nuove telecamere

Agli uomini e alle donne della Polizia di Stato va il plauso del prefetto Francesco Esposito. L’operazione "mette a segno un importante risultato nella lotta contro il fenomeno dei furti in abitazione e contribuisce a consolidare nei cittadini la percezione della sicurezza e la fiducia nelle istituzioni". Da tempo nell’ambito delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato Provinciale dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura è stata intensificata l’attività di controllo, pianificati periodici servizi interforze nelle zone più a rischio e condiviso l’impegno per il potenziamento della videosorveglianza.

Proprio ieri sono stati approvati, dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i progetti di videosorveglianza presentati da alcuni della provincia tra cui Capannori, Coreglia Antelminelli e Sillano Giuncugnano, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. I progetti prevedono l’installazione di 4 telecamere a Capannori, 11 a Coreglia Antelminelli e 9 a Sillano Giuncugnano. Se i progetti presentati riceveranno i fondi, sarà possibile attivare le nuove telecamere.