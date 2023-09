In primo piano le “avventure“ aeree di Italo Balbo

A chiudere il programma degli eventi della settimana, domenica 10 settembre, oltre alla giornata dedicata ai giochi, alle 17 è in programma la conferenza su Italo Balbo e gli atlantici, con proiezione di video storici: interverranno Marco Di Cocco dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare e il generale Filippo Monti. Curatore delle celebrazioni per il Centenario a Lucca è Fabrizio Vincenti. Hanno collaborato: Provincia di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Viareggio e sottosezione Forte dei Marmi, Associazione Famiglie Caduti Aeronautica, Provveditorato agli Studi di Lucca-Massa Carrara, Archivio Storico Federighi, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum Lucca, Lucchesi nel Mondo, Teatro del Giglio, Metro Srl, Lucca Crea Srl, Museo del Castagno, Fondazione Antica Zecca. Sponsor dell’evento è Guidi Gino Spa. Il programma “lucchese“ del centenario dell’Areonautica Militare proseguirà fino al 30 settembre, e così anche la mostra alla Cavallerizza di piazzale Verdi resterà aperta per tutto il mese. Da oggi alla biglietteria del Giglio saranno in distribuzione i ticket gratuiti per assistere allo speciale concerto in programma venerdì sera alle 21 al Teatro del Giglio.