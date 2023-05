In prima visione al Circolo del Cinema “Disco Boy“ di Abbruzzese

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta come di consueto un film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle 21.15 verrà proiettato il film Disco boy di Giacomo Abbruzzese. Aleksei è un giovane bielorusso che cerca di raggiungere clandestinamente la Francia. Una volta arrivato l’unico modo per poter essere regolarizzato è di aderire alla Legione Straniera. Si troverà così a combattere sul delta del Niger dove un giovane, Jomo, a sua volta combatte contro le multinazionali che sfruttano il territorio. Sua sorella Udoka vorrebbe invece lasciare il Paese. Aleksei e Jomo si incontreranno e si scontreranno. Ma non solo.

Giancarlo Zappoli di My Movies

dice del film: "Grazie a intuizioni visive di grande efficacia veniamo immersi nel vissuto di un uomo che lascia il proprio Paese in cerca di una nuova vita e si trova invece a misurarsi, quasi sin da subito, con la morte. Una morte procurata e un’altra, di chi hai più vicino, subìta. Disco Boy è un film che parla di guerra uscendo dai canoni del genere per affrontare sensazioni e traumi che permangono nell’inconscio." Ingresso ridotto a 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro).

È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i

giovedì al Centrale. Quest’anno è possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi. Gli appelli della storica istituzione lucchese hanno fatto breccia ma servono ancora aiuti.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale oppure in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.