In più di quattrocento a Sibolla Piacciono le aperture straordinarie Osservate anche due specie rare

Non smette di sorprendere la Riserva naturale del Lago di Sibolla dove nel corso delle visite del passato week end sono emerse: due specie rare, una farfalla, la Zerinzia cassandra, e il nibbio reale. E poi ancora orchidee selvatiche, fioriture dei narcisi. Questo lo spettacolo offerto alle altri 400 visitatori che si sono fatti avanti. Questi i numeri e i risultati della due-giorni di apertura straordinaria, organizzata dall’amministrazione comunale insieme all’associazione Amici del Padule di Fucecchio, che ha chiamato a raccolta tante persone di tutte le età ed escursionisti appassionati, guidati alla scoperta di questo scrigno di biodiversità che sorge alle porte della cittadina del Tau da volontari e guide ambientali.

Un successo che, viste le tante prenotazioni e le tante richieste di adesione e di partecipazione, sarà replicato anche domenica prossima, 23 aprile, con due turni di visite guidate: uno la mattina alle 9.30 e uno il pomeriggio alle 16. Di nuovo, quindi, sarà data l’occasione di immergersi tra i colori, i suoni, i profumi e le particolarità della Riserva: un momento speciale, adatto a tutti, anche ai più piccoli, per esplorare da vicino una delle zone più belle del territorio. Nella due-giorni appena conclusa sono state coinvolte complessivamente quattro guide: Alessio Bartolini, Serena Conforte, Francesca Ugolini e Andrea Vezzani. Una decina di volontari si sono alternati al Centro Visite, rimasto aperto per tutto il giorno, lungo il percorso e nella gestione del parcheggio. Hanno garantito un servizio di vigilanza anche due guardie volontarie del Wwf. Nonostante il notevole afflusso di persone la fruizione della Riserva è avvenuta in modo ordinato e nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura. Sono state osservate anche due specie rare: una farfalla, già osservata a Sibolla qualche giorno fa, legata alle zone umide, la Zerinzia cassandra e il nibbio reale, rapace diurno raro nella Toscana settentrionale, che non era mai stato osservato nella Riserva. Per le visite di domenica prossima, 23 aprile, è obbligatoria la prenotazione al numero 388.0466194 o per email scrivendo all’indirizzo [email protected] Si consiglia di vestirsi con abbigliamento comodo.