In piazzale Verdi l’iniziativa di FdI

Anche FdI ha celebrato sabato il “Giorno del ricordo”. Si tratta di una iniziativa, come si legge in una nota, "promossa dal coordinamento provinciale e comunale di Lucca che si è svolta presso il monumento ai caduti per la patria in piazzale Verdi; presenti gli esponenti di FdI eletti nelle istituzioni locali e nazionali, oltre che a militanti, semplici cittadini e rappresentanti di associazioni, tra queste hanno portato il loro saluto Sergio Maraschin dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Lucca, e un rappresentante dell’associazione nazionale combattenti e reduci".