In piazza Cittadella caos tra auto e furgoni

La città è piena di turisti, ma per chi rende omaggio alla figura di Puccini, continua lo slalom tra camion e macchine. Il caos in piazza Cittadella (ieri nella foto) è praticamente assoluto. Corrieri che consegnano in continuazione merce e stazionano nella storica piazza che ospita il monumento a Puccini, residenti che continuano a parcheggiare le auto sotto casa. Nei giorni scorsi, l’assessore Paola Granucci ha assicurato un intervento per porre ordine, ma, per ora, la situazione è sempre la solita.