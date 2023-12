In pensione il medico di direzione ospedaliera. Moreno Marcucci

1Sarà in pensione da domani Moreno Marcucci, medico della direzione sanitaria dell’ospedale di Lucca e responsabile della struttura Igiene dei presidi ospedalieri dell’Asl Toscana nord ovest. La direzione aziendale e la direzione di presidio di Lucca lo ringraziano per aver lavorato per tanti anni al servizio della comunità lucchese con competenza, passione e umanità. Al dottor Marcucci (nella foto) vanno anche la gratitudine e l’affettuoso saluto di tutte le colleghe e i colleghi. Specialista in Otorinolaringoiatria, dopo alcuni anni come libero professionista, nell’aprile 1993 è entrato nell’allora Usl 6 di Lucca, nell’unità operativa Igiene delle strutture sanitarie, poi denominata Direzione sanitaria, rendendosi disponibile fin dall’inizio per facilitare il lavoro dei colleghi e cercare soluzioni ai problemi. Fra il 1996 e il 2001 si è dedicato alla donazione di organi grazie ai contatti con il mondo sanitario spagnolo e nel 1997 è stato nominato membro della commissione regionale per la donazione di organi insieme ai colleghi Luca Bianciardi e Sergio Ardis. La presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Emodializzati Franca Pellini lo ha coinvolto per tre volte come medico della Nazionale Italiana Trapiantati di Organo, mentre ha inoltre spesso collaborato a progetti di promozione della salute, soprattutto quelli legati alla prevenzione dell’infezione da HIV e alla lotta alla discriminazione delle persone HIV Positive. Dal 2001 si occupa di comunicazione tra sanitario e paziente. Fa parte della Misericordia di Marlia. Oggi continua a servire il prossimo nella parrocchia dell’ospedale “San Luca” di Lucca. Al dottor Marcucci, insieme al ringraziamento per l’attività svolta, l’augurio di tanta serenità per gli anni a venire.