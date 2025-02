In pensione il Luogotenente. Capoccetta

Il 31 gennaio, il Luogotenente carica speciale Franco Capoccetta, comandante della caserma di Ponte a Moriano, ha concluso la sua carriera dopo 37 anni di onorato servizio. Laureato in Operatore Giudiziario e della Pubblica Amministrazione, è stato un esempio di dedizione, professionalità e impegno verso le istituzioni e la comunità. La sua carriera è iniziata come carabiniere nella provincia di Cagliari, dove, spinto da un forte desiderio di crescita professionale, che lo ha portato a conseguire il grado di Maresciallo nel 1996. In questa veste, ha servito con dedizione la comunità nelle provincie di Bari e di Catanzaro, ricoprendo anche incarichi di comando fino al 2018, anno in cui è stato nominato e trasferito come Comandante della Stazione Carabinieri di Ponte a Moriano.

Nel corso del suo percorso professionale, il Luogotenente Capoccetta ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la prestigiosa Medaglia Mauriziana al Merito di 10 Lustri di Carriera Militare, conferitagli nel 2022 con Decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2020, gli è stato inoltre assegnato il Nastrino al Merito per il contributo offerto durante l’emergenza Covid-19. Negli ultimi sette anni al comando della Stazione di Ponte a Moriano, il Luogotenente Capoccetta ha saputo costruire un rapporto profondo con la cittadinanza, distinguendosi non solo per i risultati operativi, ma anche per la sua sensibilità umana e la capacità di creare un legame autentico con la comunità. L’Arma dei Carabinieri, rappresentata nell’occasione dal Colonnello Arturo Sessa, Comandante Provinciale di Lucca, gli ha espresso profonda gratitudine per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni.