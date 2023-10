"In Omaggio a Sandro Pertini: Barga Ricorda l'Antifascista e Presidente della Repubblica"

Mentre a Lucca è finita per diventare un caso nazionale la bocciatura, da parte della maggioranza di centrodestra, della richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio comunale da Daniele Bianucci del centrosinistra per intitolare una strada o una piazza a Pertini (intitolazione che peraltro è stato garantito che si farà), intanto a Barga ieri si è svolta, alla presenza anche di una classe del Liceo Economico e Sociale con il professor Alberto Giovannetti una cerimonia proprio per ricordare il presidente Sandro Pertini. E’ stata deposta una corona di alloro alla targa che intitola il piazzale Sandro Pertini, a lui dedicato dal 1996. La cerimonia è stata organizzata dal Comune insieme alla sezione barghigiana dell’Anpi con la volontà di ricordare la figura di Pertini e fare memoria, nel giorno in cui ricorrono i 101 anni dall’avvento della dittatura fascista (con la Marcia su Roma, avvenuta, per opera del partito fascista, tra il 27 e il 31 ottobre 1922).

Senza voler fare assolutamente polemica, quello di Barga è stato un omaggio all’ex presidente della Repubblica, partigiano e antifascista che per tutta la vita, hanno sottolineato Anpi e Comune, si è battuto per il diritto degli ultimi, per i diritti e per la giustizia sociale. Una cerimonia, ha detto la sindaca Caterina Campani dopo la deposizione della corona di alloro, per riaffermare con forza i valori di democrazia e di pace e per ricordare anche quel momento del 1996 con l’intitolazione della piazza al presidente e con un convegno storico, a cento anni dalla nascita, a cui partecipò l’onorevole Valdo Spini. "La figura di Pertini - ha detto il presidente di Anpi, Mauro Campani - è riemersa in questi giorni sulle cronache in modo immeritato, ma Pertini rappresenta un simbolo, un insegnamento da ricordare ogni giorno come figura istituzionale, per le idee e gli ideali che portava avanti. Il senso della cerimonia di Barga sta proprio qui".

