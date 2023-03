In meno di 20 anni raddoppiati i residenti all’estero

Come emigra la popolazione italiana? I dati sono contenuti nel “Rapporti italiani nel Mondo 2022”, a cura della Fondazione Migrantes. Da quando è nato il rapporto – era il 2006 – i numeri hanno sempre più evidenziato i flussi di persone in movimento. Prendendo i dati degli italiani iscritti all’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ci dicono che nel 2006, anno della prima pubblicazione, erano 3 milioni i residenti fuori dall’Italia. Oggi, invece, sono quasi 6 milioni.

Gli italiani, dati alla mano, risultano essere presenti in ogni parte del mondo, suddivisi principalmente nel 55% in Europa e nel 40% in America. Veniamo a Lucca, dove la popolazione residente all’estero è di 47.809 persone che impatta per il 23,3% sull’intera comunità: si tratta del capoluogo di privincia della Toscana con il più alto numero di residenti all’estero. Esistono Comuni la cui percentuale di residenti supera anche il 100%, come nel caso di Careggine, o Bagni di Lucca con il 52,4%. Il dato di Capannori, rappresenta una popolazione all’estero pari al 15% di quella generale capannorese. Anche Castelnuovo Garfagnana fa registrare il 25,7% di residenti all’estero. Lucca, infine, risulta essere al 49° posto per espatrio.

Nella graduatoria tra i primi 25 Comuni per incidenza, compare al primo posto dell’area lucchese Fabbriche Di Vergemoli con l’80,9%.

