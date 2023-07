In medicina a pisa

Una laurea importante, un percorso altrettanto impegnativo che ora si dischiude. Ma intanto questi sono giorni in cui Elena Bianucci, la sua famiglia e gli amici, assaporano il gusto dolcissimo della soddisfazione per un risultato premiante. “L’impegno, il sacrificio e la determinazione vengono sempre ripagati, congratulazioni per la tua laurea in Medicina - scrivono la mamma e il papà - . Il nostro augurio per la tua vita professionale è quello di viverla con l’onestà, la responsabilità, la gioia e la serenità con cui hai vissuto finora”. Congratulazioni vivissime e auguri a Elena, neo dottoressa, anche da parte della redazione de La Nazione.