IN EDICOLA DOMANI

Un compleanno speciale. E come tale va festeggiato nel modo migliore. Il Bicentenario del Comune di Capannori cade domani, 24 settembre. In edicola troverete una edizione speciale che accompagnerà il nostro quotidiano. Eventi, programma delle celebrazioni, storia, curiosità e molto altro per un fascicolo da conservare per una data veramente speciale.