In dono un’opera di Nazareno Giusti La Pro Loco di Castelnuovo è grata a Massimo Giusti per aver ricevuto in dono un’opera del figlio Nazareno, artista innovatore e fumettista di talento, premiato nel 2018 come miglior giovane autore italiano. Un'eredità culturale e umana che non sarà mai dimenticata.