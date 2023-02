In Comune 59 assunzioni Turnover entro il 2025

Il posto fisso non è più una chimera. Le opportunità si aprono a ventaglio a Palazzo Orsetti dove dal 2023 al 2025 andranno in pensione 57 dipendenti del Comune e 59 saranno quelli assunti, sempre nel triennio di riferimento, principalmente attraverso mobilità e graduatorie in essere, garantendo di fatto il turnover. Sarà inoltre potenziato il settore dell’informatica e la cura dell’Orto Botanico, da poco entrato a far parte del circuito dei musei di rilevanza regionale.

Questa è in sintesi la manovra approvata dalla giunta ieri (8 febbraio) sul fabbisogno del personale, presentata dall’assessore all’organizzazione del personale Moreno Bruni, che sottolinea come il Comune di Lucca rientri nella cosiddetta fascia dei Comuni virtuosi, in quanto il rapporto fra la spesa per il personale e le entrate correnti è ben al di sotto del valore soglia per la fascia demografica, attestandosi al 19.86%, rispetto al 27.6% (valore limite di riferimento). Tale tendenza virtuosa è assicurata anche nel triennio 2023-2025.

Ma vediamo nel dettaglio cosa si prevede di fare nel 2023 nell’ambito della gestione del personale: accanto alle 24 cessazioni che saranno sostituite, per far sì che non si vengano a creare dei disservizi per i cittadini, si segnala l’assunzione di 3 informatici dal concorso bandito lo scorso anno, l’entrata in servizio di 2 agenti della polizia municipale, sempre dal concorso bandito nel 2022 e il passaggio interno di un operaio all’Orto Botanico.

“Con questo fabbisogno – spiega Moreno Bruni – col quale garantiamo il ricambio dei dipendenti che vanno in pensione, mantenendo il Comune nella fascia degli Enti virtuosi, che non eccedono con la spesa per il personale, abbiamo però voluto fare due cose ben precise: rafforzare il ruolo dell’ufficio informatico, che dovrà gestire la progressiva digitalizzazione dei servizi del Comune e dall’altra garantire un’attenta cura all’Orto Botanico. La precedente amministrazione, infatti, non aveva garantito la sostituzione del personale operaio a presidio dell’Orto Botanico, noi invece pensiamo che non si possa affidare la cura del verde dell’Orto a soggetti esterni. Gli operai dell’Orto, infatti, assumono con il lavoro una professionalità specifica che a nostro avviso va rivalutata e preservata”.

I dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Lucca sono in tutto 528 alla fine del 2022, ed erano 507 esattamente dieci anni fa, alla fine del 2012. La delibera approvata dalla giunta sul nuovo fabbisogno di personale è da subito operativa e le risorse necessarie saranno inserite nel Bilancio.