In classe Proxy Young. Controlli a scuola

Circa 200 alunni delle Scuole superiori di secondo grado di Castelnuovo dell’Isi Garfagnana nei prossimi giorni saranno diretti protagonisti per la prevenzione delle aritmie giovanili, con visite cardiologiche nell’ambito del progetto "Proxy young", rivolto agli adolescenti all’interno di Proximity Care, la cosiddetta cura di prossimità, promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Asl e amministrazioni locali. Per quest’anno le classi interessate sono le seconde e le quinte, mentre negli anni successivi si succederanno le altre in modo da creare una positiva e fattiva rete di prevenzione giovanile. Questo progetto, ieri mattina, a Castelnuovo è stato illustrato dal professor Alberto Giannoni della Scuola Superiore Sant’Anna e Fondazione Manasterio di Pisa con una serie di considerazioni e illustrazioni medico-scientifiche, con una chiara spiegazione dei rischi legati alle aritmie silenti in campo giovanile.

Nei prossimi giorni nell’Aula Magna dell’Isi Garfagnana sarà all’opera lo staff medico del professor Alberto Giannoni, composto da Francesco Gentile, Francesca Bonanni, Francesca Moschetti ed Elisabetta Battistoni. Erano presenti all’Isi Garfagnana il presidente dell’Unione Comuni e sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, gli amministratori comunali Chiara Bechelli e Patricia Tolaini, Maria Pia Mencacci componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, i medici Pier Romano Mariani responsabile della Cardiologia di Castelnuovo e Claudio Bacci in rappresentanza dei medici di famiglia e della Medicina dello Sport, la vice preside dell’Isi Garfagnana Nicoletta Picchi.

Dino Magistrelli