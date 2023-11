In casa con 300 grammi di droga. Arrestati due giovani fratelli

Pensava di farla franca, lanciando un sacchetto fuori dal finestrino dopo aver visto l’auto dei carabinieri con i lampeggianti accesi e la paletta di segnalazione che è utilizzata per fermare i mezzi da controllare. Magari immaginava di recarsi successivamente a recuperare tutto con calma. E’ successo a Capannori martedì sera e i successivi accertamenti hanno portato all’arresto in flagranza di due fratelli, un trentenne e un ventiquattrenne, (entrambi residenti a Capannori e già conosciuti dalle forze dell’ordine), per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio di controllo quotidiano del territorio, intorno alle 20,30 di martedì sera i militari dell’Arma hanno deciso deciso di verificare il veicolo condotto dal ragazzo più grande, mentre era in movimento.

Subito dopo avere notato la presenza dei carabinieri il conducente, vistosi sorpreso, ha lanciato dal finestrino un involucro di plastica contenente cinque frammenti di hashish, del peso complessivo di tre grammi. A questo punto, i i rappresentanti delle forze dell’ordine, sospettando che il giovane nascondesse altro materiale, hanno deciso di approfondire la questione e così si son recati all’abitazione dell’uomo, sempre nel capannorese, dove c’era anche il fratello di 24 anni.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire addosso al più giovane oltre 100 grammi di sostanza stupefacente, hashish, suddivisa in cinque frammenti. Inoltre, all’interno dell’appartamento sono stati trovati altri 140 grammi di hashish, suddivisa in un panetto e dieci frammenti. Infine i Carabinieri hanno trovato anche circa 80 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Lo stupefacente, immesso sul mercato e venduto al dettaglio, avrebbe fruttato circa tremila euro. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti all’abitazione della loro residenza in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida: hanno patteggiato entrambi un anno e quattro mesi; per entrambi obbligo di firma. Al più piccolo dei due fratelli, incensurato, pena sospesa. Negli ultimi tempi diverse le operazioni brillantemente portate a conclusione con successo da parte di Carabinieri e Polizia di Stato.

Massimo Stefanini