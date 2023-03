In casa avevano merce rubata a un ristorante Condannati per ricettazione

In due sono stati condannati per ricettazione, con una pena di 7 e 4 mesi. Nelle loro abitazioni era stata ritrovata la refurtiva del furto avvenuto pochi giorni prima all’osteria Canapino di Capannori. I fatti risalgono intorno al 2021, erano stati portati via alcuni generi alimentari dalla cucina, insieme a bottiglie di vino anche abbastanza pregiate, tant’è che il valore del furto era stato calcolato intorno agli 800 euro. Era avvenuto tutto a locale chiuso, i responsabili avevano avuto il tempo di riempirsi “le sacche“ e scappare con il bottino. Una svolta nelle indagini, condotte dai carabinieri, è arrivata più avanti.

È stata la ex moglie di uno dei due condannati oggi per ricettazione ad avvisare i militari che il suo allora marito era rientrato a casa con due buste piene di generi alimentari e bottiglie di vino. Su alcune scatole c’era ancora la targhetta con su il nome dell’osteria. A quel punto il collegamento tra i due episodi è stato immediato. I carabinieri hanno poi effettivamente trovato nelle due abitazioni i prodotti che risultavano rubati.

Finiti entrambi davanti al giudice Gianluca Massaro, sono stati condannati per ricettazione a 7 mesi uno, e 4 mesi l’altro.