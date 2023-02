In carcere il rapinatore della farmacia ’San Paolo’

E’ finito definitivamente in cella. I carabinieri di Lammari, in base ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca, hanno arrestato un uomo di 44 anni originario di Pescia, ma adesso residente a Capannori, che il 16 febbraio 2022 si rese protagonista di una rapina ad una farmacia della Piana. In pratica, insieme ad un complice che in un primo momento era riuscito a fuggire, ma che successivamente venne identificato e denunciato dai militari, si era introdotto all’interno della farmacia "San Paolo", in via di Tiglio a Capannori. Attraverso la minaccia di un coltello, riuscì ad impossessarsi di circa mille euro in contanti.

Una volta ascoltati i testimoni, personale e clienti presenti all’interno del presidio farmaceutico e dopo l’osservazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, furono avviate le ricerche e nell’immediatezza del fatto produssero subito i loro frutti.

Infatti, grazie ad un lavoro in sinergia dell’Arma, una pattuglia della stazione di San Lorenzo a Vaccoli riuscì ad intercettare il malvivente a San Concordio mentre era a bordo dell’autovettura utilizzata per la fuga. Una volta bloccato, scattarono le manette, perché in flagranza di reato. L’uomo, che nella rocambolesca fuga era riuscito anche a cambiarsi gli abiti utilizzati per il blitz criminoso, venne associato in un primo momento al carcere pratese della Dogaia.

Adesso, dopo quasi dodici mesi, è arrivata la condanna definitiva e per il rapinatore si sono spalancate le porte del San Giorgio dove dovrà scontare una pena di tre anni, cinque mesi, quattro giorni.

Massimo Stefanini