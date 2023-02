"In Canto d’arco la scala ’dimenticata’ da un mese Dove sono i vigili?"

“Ma a Lucca c’è qualcuno che controlla un pochino?La risposta non è cosi scontata“, secondo il comitato Vivere il Centro Storico. "Da oltre un mese, nella prestigiosa zona di Canto d’Arco (Via S.Croce angolo via Fillungo), che è una delle zone più prestigiose della città, una scala giace indisturbata legata con due lucchetti a una preziosa staffa per i cavalli finemente decorata – segnala il comitato – . In tutto questo tempo nessuno dei 79 Vigili Urbani in organico, (secondo gli standard di altre regioni ce ne vorrebbero 128) sembra si sia mai accorto della situazione. Lo stesso dicasi per sindaco, assessori o consiglieri comunali".