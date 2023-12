In campo per un sabato pre-natalizio. C’è il recupero dell’ottava giornata

Recupero dell’ottava giornata in un indedito sabato pre-natalizio, con il consueto e intenso programma di gare. In Prima girone A spicca il derby fra Atletico Lucca e Corsagna, sfida dal pronostico molto incerto, vista la buona qualità di entrambe le contendenti, che puntano a confermare il rispettivo processo di crescita. Massima attenzione poi alla capolista Marginone, che riceve il Candeglia Pistoia per vincere ed allungare, oltre alla Folgor Marlia, di scena a Romagnano in un match importante per rimanere in zona play-off. Chiude l’Academy Porcari, a Corsanico per trovare ulteriore continuità e rimanere in buona posizione. In Seconda girone B, occhi puntati sulla sfida di Bientina per il Montecarlo e sul derby garfagnino fra Piazza 55 e Diavoli Neri Gorfigliano, fondamentale soprattutto per i Diavoli, che puntano a vincere per allungare ancora in vetta, dopo il bel successo di domenica scorsa. Nel resto del programma, da segnalare il derby della Media Valle fra Borgo a Mozzano e Ghivizzano, oltre a Molazzana-Barga e San Macario Oltreserchio-Gallicano, gara fra due formazioni dalle buone potenzialità. Chiudono il quadro: Fornaci-Atletico Cascina e Pontecosi Lagosì-Academy Tau. Calcio d’inizio per tutti, alle 14.30.

Flavio Berlingacci