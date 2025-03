In cammino per il Giubileo. Patentino per la Joelette

Una specie di patente per guidare la carrozzina da fuori strada. Un corso di formazione per imparare a condurre la Kbike o la Joelette. In vista dell’avvio di Joelette&Jubilee 2025, la carovana inclusiva e solidale che percorrerà la via Francigena da Altopascio a Roma, Sentieri di Felicità Odv organizza un corso teorico e pratico finalizzato al rilascio di un attestato per la conduzione di ausili da trekking.

L’appuntamento è sabato 22 marzo (parte teorica), dalle 9 alle 13.30 e domenica 23 (pratica), dalle 9 alle 13 all’Hospitale San Pietro di Badia Pozzeveri.

Verranno trattati temi fondamentali, quali le tecniche di mobilitazione per persone con disabilità, le diverse tipologie di ausili da trekking e come condurli, le conoscenze basilari sull’ambiente circostante e sulla gestione del team e, infine, la pratica di conduzione con una escursione su un sentiero.

Per informazioni e prenotazioni: 339.4830840 (solo whatsApp). Il progetto, promosso dall’associazione Sentieri di Felicità Odv, sta ricevendo adesioni giorno dopo giorno: c’è tempo fino al 20 marzo per iscriversi alle tappe toscane del Cammino, inviando una email a [email protected]. Joelette&Jubilee è un pellegrinaggio che, in occasione dell’anno giubilare, fonde il cammino fisico a quello spirituale per tutte e tutti per diffondere un messaggio di libertà e pace.

L’iniziativa mira a unire le persone, senza distinzione alcuna, rendendo quindi accessibile, anche concretamente, il percorso. Il cammino partirà ufficialmente il 19 aprile, vigilia di Pasqua, da Badia Pozzeveri, proseguendo durante i fine settimana di aprile e maggio in Toscana, per riprendere a settembre nel Lazio. L’arrivo a Roma è previsto per domenica 28 settembre.

Ma.Ste.