In barella per ore a 86 anni, la replica dell’Asl

Un uomo di 86 anni per ore sul una barella al San Luca. Era il caso segnalato dal consigliere comunale della Lega di Capannori e vissuto da suo padre che sarebbe rimasto quasi 18 ore in barella, poi dimesso oltre le 23.30 di sabato e lasciato dai volontari di un’ambulanza nella casa dove vive da solo senza che ci fossero familiari a prenderlo in carico. Oggi risponde l’Asl. “Dalla ricostruzione effettuata dall’Asl emerge come l’uomo abbia avuto accesso al Pronto Soccorso venerdì 15 dicembre alle ore 7.07 e sia stato visitato e preso in carico dai medici della struttura dalle ore 9.08. A partire da quel momento sono stati eseguiti tutti gli esami necessari, che hanno accertato l’esistenza di una specifica problematica, per la quale è stata attuata una terapia che necessita tutta una serie di controlli e in particolare una verifica di alcuni valori a distanza di 24 ore. Per questo l’uomo è stato trattenuto per la notte tra venerdì e sabato e al mattino successivo è stato sottoposto a ulteriori accertamenti“.

“Visto il miglioramento delle condizioni – continua l’Asl – , alle ore 14 di sabato 16 dicembre è stato chiuso il verbale di Pronto soccorso ed è stata predisposta una lettera di dimissione con alcuni consigli da seguire, anche per la dieta, e con l’indicazione a sottoporsi a una visita ambulatoriale per il monitoraggio nella fase post-acuta del problema riscontrato. La tempistica in cui l’intero percorso è stato eseguito all’interno della struttura è dunque dovuta al tipo di terapia erogata e alla necessità di una costante valutazione del paziente“.

“Alle 14.30 è stato poi richiesto un trasporto con ambulanza al domicilio della persona – continua l’Asl –. Nella giornata di sabato 16 dicembre erano però previste molte dimissioni sia dal Pronto soccorso che dai reparti del San Luca, che vengono gestite in ordine cronologico dal 118. Il trasporto dell’86enne è andato quindi in coda ad altri ed è stato eseguito con un’ambulanza di emergenza alle ore 22.42. Il tempo di attesa del mezzo per la dimissione è stato quindi molto lungo, anche se legato alla presenza di molti servizi da garantire in quella giornata“.