In 350 a palleggiare con Musetti

Il sorriso contagioso di 350 ragazzini ha stregato Lorenzo Musetti nel corso del pomeriggio all’insegna dello sport & solidarietà andato in onda sui campi del Tennis Italia di Forte dei Marmi. "Emozionante come una partita di un grande torneo: vedere tanti ragazzi in campo per me mi ha ricordato quando anche io era un aspirante tennista" ha sottolineato il giovane azzurro, travolto festosamente dall’entusiasmo dei ragazzini e dei loro familiari che hanno risposto presente all’evento finalizzato alla raccolta di fondi da destinare alla Fondazione benefica di Andrea Bocelli. Fondi che saranno destinati alla ricostruzione di una scuola in uno dei paesi colpiti dal terremoto nelle Marche, quella di San Ginesio, in provincia di Macerata. La ABF da circa cinque anni infatti porta avanti un fitto programma di interventi per realizzare aule nelle città colpite dal sisma: già inaugurate le scuole di Muccia, Sarnano oltre al nuovo istituto di musica a Camerino. Invece a San Ginesio per l’autunno sarà completato l’istituto tecnico Ipsia Renzo Frau per un costo di circa un milione e mezzo. "Una giornata indimenticabile" ha tagliato corto Sergio Marrai, che dell’evento non è stato solo l’ispiratore ma anche il regista. "Siamo riusciti a coinvolgere i ragazzi e i maestri di molte scuole della Versilia - ha raccontato ancora - in questo appuntamento: Lorenzo Musetti ha dimostrato di essere non solo una certezza del nostro tennis, ma anche un ragazzo con il cuore d’oro. E anche la risposta degli sponsor, a cominciare da Farmaé, rappresentato all’evento dal suo titolare Riccardo Iacometti, è stata davvero emozionante".

Entusiasmo che non è mancato neppure, anzi ha avuto un’impennata di intensità, quando si è svolta la lotteria, ovviamente benefica, con in palio magliette donate dagli organizzatori da grandi personaggi del tennis, a cominciare da “Nole” Djokovic.

Insomma tutto bene quel che può (e deve) finire bene. Un giorno speciale al termine del quale è stato possibile calare il poker della felicità: la soddisfazione dei ragazzi di avere palleggiato e giocato con un giovane campione; la consapevolezza di Lorenzo Musetti di avere un crescente numero di tifosi; l’autorevolezza organizzativa del Tennis Italia Forte dei Marmi e dulcis in fundo, un bel gruzzoletto di soldi da destinare alla ricostruzione della scuola. Sì, bingo. Nel nome di Lorenzo Musetti e della solidarietà.