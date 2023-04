In 150 senza un medico Burocrazia e tagli così è impossibile curarsi

Si tratta di 150 persone, la maggior parte delle quali sono anziani. Pensionati che hanno avuto lo stesso medico di famiglia per anni e che adesso però sono alle prese con questioni burocratiche da quando il loro dottore è andato in pensione.

Il cambio non è così automatico e in attesa della risoluzione del problema, adesso devono pagarsi i medicinali di cui hanno necessità e bisogno (alcuni sono anche malati cronici).

Tutto ciò accade a Villa Basilica, sulla falsariga di quanto accaduto anche in altre zone della Piana, nonché di Media Valle e Garfagnana come conseguenza della carenza senza precedenti di medici che sta interessando tutta la Toscana. Un dottore di famiglia ha cessato l’attività per limiti di età ed è andato in pensione a fine marzo. Da allora sono cominciati i disagi e le difficoltà, a cascata. Nella redistribuzioni degli assistiti sono rimasti senza medico circa 150 persone.

Passare ad altri dottori? Troppo semplice: infatti, altri tre medici in attività hanno raggiunto il limite massimo di persone da assistere. E nessuno dalla Piana vuole salire a Villa Basilica e nel suo territorio piuttosto esteso, fino all’Altopiano delle Pizzorne, in montagna. E’ un circolo vizioso da cui non si esce, perché gli stessi mutuati sono anziani spesso non hanno mezzi di trasporto proprie, quindi sarebbe per molti quasi impossibile scegliersi un dottore nella Piana. Una situazione di stallo che non si riesce a risolvere. Alla fine un rimedio è saltato fuori, ma ancora una volta ci ha messo lo zampino la burocrazia.

Sembra che uno dei medici avesse accettato di recarsi a Villa Basilica, ma prendendosi cura di quei 150 assistiti sarebbe andato oltre il limite previsto dalle normative. Servirebbe una deroga però non è ancora arrivata nonostante i continui solleciti da parte del Comune di Villa Basilica.

C’è comunque da sottolineare che una prima deroga dalla Regione era già arrivata: proprio per la carenza estrema di medici, si può arrivare a 1800 mutuati anziché 1500. Bisognerà cerca di contemperare certi equilibri, con in primo piano le esigenze della popolazione. Nei primi mesi del 2023 era successo anche ad Altopascio: In particolare con il pensionamento del dottor Berti molti pazienti erano rimasti momentaneamente scoperti, anche per quanto riguarda le ricette che sono state compilate dagli altri medici in attesa dei sostituti fatti arrivare dall’Asl. Un problema comune a molte zone della Toscana.

Massimo Stefanini