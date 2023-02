Imt cresce, altri cento alloggi universitari

Nasce la nuova cittadella universitaria per gli studenti della scuola Imt Alti Studi: 100 posti letto in via Brunero Paoli, angolo via del Bastardo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha ristrutturato a tempo di record e appena consegnato a Imt. Obiettivo dichiarato in incipit quello di aumentare il numero di studenti residenti e muovere i primi passi verso un percorso di crescita che parte inevitabilmente dal potenziamento delle infrastrutture, nell’intento di arrivare ad una ‘popolazione’ di oltre 250 persone fra docenti, studenti e personale amministrativo. Una realtà universitaria in piena espansione sarebbe già di per sé un’ottima notizia per la città, ma non si fermano certo qui gli elementi di positività per la comunità tutta. Innanzitutto un bene privato in completo degrado viene recuperato ad un fine di pubblica utilità, peraltro creando occupazione, mediante i lavori stessi, in un periodo assai delicato e difficile. Prosegue poi anche il processo di riqualificazione dell’area Est della città, iniziato con la grande impresa del San Francesco, proseguito con il restauro delle Mura e della Casa del Boia, portato avanti con gli alloggi per l’housing sociale proprio in via Brunero Paoli e che deve ancora scrivere un ulteriore capitolo con la Casa...