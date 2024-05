Imt, corsa a due per il rettore. Lattanzi e Casini si sfidano per succedere a De Nicola

Imt Alti Studi, si avvia alla procedura che permetterà di eleggere il nuovo Rettore. Si tratta del passaggio di consegne che vede al vertice il professore di informatica Rocco De Nicola il quale lascerà ufficialmente il suo incarico il 31 ottobre, dopo tre anni di direzione.

Professor De Nicola, dal 28 giugno conosceremo chi le succederà. Pronostici?

“Nessun pronostico, andremo a votare due ottimi candidati, sia il professor Nicola Lattanzi, lucchese, economista che Lorenzo Casini, non lucchese ma a Imt da molti anni e apprezzato giurista. Questa volta non è come quando fui eletto nel 2021 quale unico candidato, oggi si dovrà scegliere tra due validissimi ordinari”.

Questa è una fase delicata, quali saranno i passaggi burocratici da gestire?

“Intanto le procedure saranno gestite dal decano dei docenti, il professore Pietro Pietrini; però vorrei sottolineare che la data del prossimo 4 giugno, rappresenta un giorno significativo: la consegna dei programmi di entrambi i candidati è anche l’occasione del confronto ed è quindi un’opportunità, eventualmente, per saperli adattare a quelle che saranno le osservazioni che scaturiranno dal confronto. Auspico, lo dico sinceramente, che anche gli studenti partecipino con passione”.

E poi?

“Il 28 giugno conosceremo il nuovo rettore, ripeto, non ho dubbi sulla validità di entrambi; naturalmente il mio successore sarà affiancato, anche perché le mie attribuzioni rimarranno formalmente tali fino al 31 ottobre, poi, dal 1° novembre, assumerà l’incarico il neo eletto rettore. Ma ci sono delle cose che condividerò con lui già dalla sua elezione”.

Quali?

“Dal 1° luglio in poi, quindi dopo tre giorni dalla nomina, dovremo mettere mano al nuovo regolamento sulla premialità, per certi versi una questione complessa che ritengo giusto, se non doveroso, condividere con chi mi succederà, dal momento che sarà poi il nuovo vertice a doverlo gestire e applicare”.

Se pensa a Imt che cosa le viene in mente?

“A una scuola prestigiosa, seria e ricca di professionalità che siamo riusciti a fare sentire alla città; tanto è vero che lei, con questa intervista, ritiene giusto farne conoscere gli sviluppi, a partire dal cambio al vertice; è una struttura moderna, aperta alla città ma direi al mondo, in questi tre anni ho potuto constatare come la percezione sia cresciuta ed è una cosa che mi riempie di soddisfazione, grazie al contributo di tutti, dai docenti, agli studenti e studentesse al settore amministrativo”.

De Nicola va in vacanza o va in pensione?

“In pensione da Imt, ma la mia attività di ricerca proseguirà attraverso altre collaborazioni; in vacanza, invece, tra un po’ di tempo: andrò una settimana a Creta, alcuni i giorni con i colleghi internazionali sempre per parlare di lavoro e progettare nuove iniziative”.